До 10 років стажу не зарахують деяким українцям: у чому причина

Пояснення дали у ПФУ

Літні особи в Україні для виходу на пенсію мають досягти певного віку та напрацювати норму страхового стажу. Однак чи зарахують до стажу період роботи в Росії.

Роки праці в Російській Федерації не будуть внесені до страхового стажу, навіть якщо особа працювала під час радянських часів. Про це повідомили у "На пенсії".

Експерти пояснюють, причина криється в тому, що Росія та Україна вийшли з пенсійної угоди й за новими правилами підтвердити російський стаж в Україні зараз практично неможливо.

У Міністерстві соціальної політики України раніше писали, що новий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", українцям не зараховуватимуть до страхового стажу роки праці в Росії після 19 лютого 2014 року.

До стажу не зараховують роботи в військовій службі чи силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях. Крім того, це також стосується добровільного зайняття посад у незаконних органах влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки "коштує" 1 рік стажу, якого не вистачає для виходу на пенсію.