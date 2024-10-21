Военные могут получить помощь в 50% денежного обеспечения: какое условие

Есть шесть причин для выплаты

Военным в Украине, которые увольняются со службы, предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 50% месячного оклада.

Такую выплату могут получить не только срочники. Об этом сказал начальник отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Донецкого областного ТЦК и СП подполковник Артур Вакуленко.

По его словам, военнослужащие, проработавшие 10 и более лет, имеют право на единовременную помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый год службы.

Их выплачивают в следующих случаях:

по возрасту;

сокращение штата или организационные изменения;

истечение контракта;

подчинение близкому лицу;

систематическое невыполнение контракта командованием;

особый период и отказ продлевать службу для женщин с детьми до 18 лет.

В то же время, мобилизованные или призванные на военную службу во время особого периода рассчитывают на денежную помощь в 4% от месячного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. Однако Вакуленко отмечает, что эта сумма не может быть меньше 25% месячного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую значительную выплату могут получить военные за выполнение боевых задач.