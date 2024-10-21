Военные могут получить помощь в 50% денежного обеспечения: какое условие
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Есть шесть причин для выплаты
Военным в Украине, которые увольняются со службы, предусмотрена единовременная денежная помощь в размере 50% месячного оклада.
Такую выплату могут получить не только срочники. Об этом сказал начальник отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Донецкого областного ТЦК и СП подполковник Артур Вакуленко.
По его словам, военнослужащие, проработавшие 10 и более лет, имеют право на единовременную помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый год службы.
Их выплачивают в следующих случаях:
- по возрасту;
- сокращение штата или организационные изменения;
- истечение контракта;
- подчинение близкому лицу;
- систематическое невыполнение контракта командованием;
- особый период и отказ продлевать службу для женщин с детьми до 18 лет.
В то же время, мобилизованные или призванные на военную службу во время особого периода рассчитывают на денежную помощь в 4% от месячного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. Однако Вакуленко отмечает, что эта сумма не может быть меньше 25% месячного обеспечения без учета вознаграждений.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую значительную выплату могут получить военные за выполнение боевых задач.