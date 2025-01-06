С Крещением 6 января: самые красивые открытки и картинки для поздравления родных

Обязательно поздравьте родных красивой открыткой

Крещение, или Богоявление, отмечает крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. По новому стилю он отмечается 6 января. Важно поздравить с этим праздником родных и напомнить им, насколько они важны для вас.

Этот праздник также называют Богоявлением, поскольку в этот день явилась Пресвятая Троица: Бог Отец (голос с небес), Бог Сын (Иисус Христос) и Святой Дух (в виде голубя). В этот день существует много традиций, а праздник считается одним из самых больших в году.

Одной из главных традиций праздника является освящение воды в церквях или реках. Во многих регионах Украины принято купаться в проруби, вырубленной в форме креста.

Крещение – это время радости и духовного обновления. Поздравляем близких с праздником, желая здоровья, мира и Божьей благодати. В современном мире открытка является способом передать тепло и добрые пожелания, продолжая давние традиции поздравлений.

Поздравление с праздником Крещения – это способ разделить радость и передать наилучшие пожелания своим близким. "Телеграф" собрал для вас яркие открытки и картинки, чтобы вы могли подарить близким внимание и тепло, даже если вы знакомитесь на расстоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Киеве можно будет покупаться на Крещение. Есть много мест в столице.