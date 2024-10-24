Где будут выплачивать до 11 тыс грн помощи для трех категорий украинцев

Сумма распределяется на три месяца

В ближайшие дни в Сумской области состоится регистрация на получение денежной помощи. На нее рассчитывают три категории населения.

Поддержка предоставляется в рамках программы предоставления многоцелевой финансовой помощи УВКБ ООН. О датах подачи заявлений можно узнать в Telegram-канале благотворительной организации.

Кто может получить помощь

Получить финансовую поддержку могут следующие категории населения:

лица со статусом ВПЛ, переместившиеся за последние 6 месяцев;

украинцы, вернувшиеся в Украину, после того, как были вынуждены покинуть собственные дома и переместились за границу;

украинцы, которые вернулись в постоянное местожительство после того, как были вынуждены покинуть жилье и переместиться в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Они также должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

семья только с одним из родителей, имеющих 1 и более детей в возрасте до 18 лет или проживающих вместе с людьми в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокая (несколько одиноких) пожилых людей от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком или несколькими детьми (до 18 лет);

семья, имеющая в составе один или несколько членов с особыми потребностями: тяжелые заболевания, инвалидность и т.д.

В то же время важным условием для выплаты является то, чтобы такие лица не получали ранее никаких денежных помощей от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.

Какой размер помощи

Сумма выплаты на одного члена семьи составляет 10 800 гривен и предоставляется по 3 600 гривен на 1 человека в течение одного квартала.

Список необходимых документов и время регистрации в Сумской области

Чтобы подать заявку на помощь, при себе нужно иметь оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

паспорт, ID-карта или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карточка заявителя (представителя семьи) (карточка есть Помощь не подходит);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Мобильные бригады от УВКБ ООН будут проводить регистрацию на денежную помощь в пятницу, 25 октября в с. Андрияшевка (Андрияшевская ТГ) за живой очередью с 11:00-15:00 (ул. Соборная, 11).

Если появятся вопросы, ответы на них можно получить, позвонив по номеру пункта в Сумах — 063 182 68 38 с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать ВПЛ, если задерживают выплаты.