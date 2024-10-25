Курс будет реагировать на два важных фактора: подорожает ли доллар на следующей неделе

Банкир спрогнозировал коридор колебаний

На валютном рынке Украины в начале ноября курс доллара будет реагировать на обстоятельства, связанные с военными и энергетическими факторами. Однако показатели будут более или менее стабильными.

Как говорит начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, передает 24 Канал, конец октября поможет подвести итоги инфляционного периода. За этот период можно будет понять, какая ожидается ситуация на валютном рынке до конца 2024 года.

Он говорит, что есть вероятность, что 31 октября официальный курс доллара зафиксируется около 41,3 – 41,5 гривны. Если так, то это будет означать, что за сентябрь-октябрь курс вырос в среднем на 1% и это нормально.

"Валютный рынок находится в комфортных условиях и любые возможные ответы курса на инфляционное давление удачно гасятся регулятором, сохраняющим медленное и неугрожающее курсовое движение вверх, и, когда нужно, эффективно утоляя спрос валютными интервенциями", — пояснил Лесовой.

Каким прогнозируется курс на следующей неделе

Согласно данным, на межбанке курс доллара будет колебаться в пределах 41,1-41,5 гривны, а на наличном рынке — 41,2-41,7 гривны. В то же время, ежедневные колебания на межбанке ожидаются до 0,1 – 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах – до 0,5 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в Украине до конца рабочей недели.