Сколько украинцы будут платить за электроэнергию в ноябре 2024 года

Есть и уменьшенный тариф

В ноябре 2024 тариф на свет для бытовых потребителей не будет расти. Нынешняя стоимость должна быть минимум до мая 2025 года.

Об этом сообщает Минэнерго. Однако есть определенные категории потребителей, которые могут платить меньше.

Речь идет о владельцах двухзонных счетчиков, для которых тариф делится на две части, а именно:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – составляет 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Также уменьшенный тариф действует для владельцев электроотопительных установок. При условии, что они потребляют менее 2 тысяч киловатт-часов в месяц. Льготный тариф для таких лиц – 2,64 гривны за киловат-час.

Ранее Телеграф писал, как повысят тарифы в 2025 году. В первую очередь поднимутся тарифы на тепло, газ и распределение газа. Ожидается, что это будет сделано летом, чтобы люди почувствовали эффект не сразу, а у коммунальщиков было время, чтобы подготовить необходимую документацию. В то же время повышение не будет мгновенным. А также рассказывали, когда в Украине включат отопление и что будет с тарифами.