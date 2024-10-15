Свет может подорожать вполовину: какие тарифы озвучил нардеп

Предполагается, что повышение будет происходить постепенно в несколько этапов

Уже в ближайшем будущем стоимость электроэнергии для населения в Украине может достичь 6-7 гривен, что практически на 50% будет больше, чем сейчас. А для предприятий тариф и вовсе увеличится до 11-12 гривен.

Об этом заявил нардеп от "Восстановления Украины" Владимир Мороз в эфире "Вечер.Live". По его словам, повышение будет происходить постепенно и окончательное решение по данному вопросу остается за НКРЭКУ.

"Для рядовых граждан цена на электроэнергию может подняться до 6-7 грн/кВт-ч. Для предприятий тариф и вовсе может составить 11-12 грн/кВт-ч", — подчеркнул Владимир Мороз.

По мнению нардепа, повышение цен на электроэнергию не станет резким и неожиданным — оно будет происходить постепенно в несколько этапов. Однако решение о "взвинчивании" тарифов до 6-7 грн/кВт-ч для населения он назвал "коварным".

"Цены сегодня выставляет НКРЭКУ и решения по данному вопросу также принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Но на сегодняшний день, я думаю, это очень коварно, потому что люди этого просто не вытянут (новых цен — ред.)", — заявил нардеп.

Напомним, с 1 июня 2024 повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение. Он будет действовать с 1 июня 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Для поддержки населения был введен льготный тариф, который будет действовать в отопительный сезон. Украинцы, использующие электроотопительные установки будут платить по 2,64 грн за 1 кВт*ч. На льготный тариф имеется ограничение на потребления до 2000 кВт*ч электроэнергии в месяц.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, министр энергетики Герман Галущенко назвал повышение тарифа на свет сложным, но необходимым шагом. Из-за российских обстрелов нужно провести масштабную реконструкцию объектов энергосистемы, требующую много средств.