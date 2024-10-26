Коммуналка станет "золотой": как повысят тарифы в 2025 году

Тарифы могут существенно превысить рыночную стоимость услуг

Уже после завершения текущего отопительного сезона в Украине могут повысить стоимость коммунальных услуг. Это предусмотрено в меморандуме с МВФ.

Об этом рассказал глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии "Труха Украина". По его словам, в первую очередь поднимутся тарифы на тепло, газ и распределение газа.

Он ожидает, что это будет сделано летом, чтобы люди ощутили эффект не сразу, а коммунальщики имели время, чтобы подготовить необходимую документацию. В то же время Попенко говорит, что повышение не будет моментальным.

"Там сказано, постепенно выровнять тарифы до (там хитрая фраза) покрытия расходов. Это даже не рыночные цены, надо понимать. Рыночная цена определяется стоимостью на бирже, а до "покрытия расходов" это может намного выше", — сказал он.

По его словам, в этой формулировке может быть скрытая опасность, поскольку в компании могут начать включать в стоимость, например, ремонт всей сети. Он отметил, что когда Польша переходила на рыночную экономику, то она получила крупную сумму от МВФ на ремонт сети, однако в украинском меморандуме такого нет.

"Тарифы на тепло и газ могут подниматься, там на газ сначала до 9,5 гривны, потом до 11, 16, 20 и по 25 может быть", — сказал Попенко и добавил, что не понимает, кто за это будет платить.

Помимо газа, по мнению эксперта, поднимется и стоимость электричества. По его словам, с 1 июня стоит ждать цены по 6-7 гривен за кВт⋅ч и это не предел.

Для сравнения, действующий тариф на электричество в Украине составляет 4,32 грн/кВт⋅ч, а на газ 7,96 грн/м3 (по тарифу "Нафтогаза").

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине включат отопление и что будет с тарифами.