Скільки українці платитимуть за електроенергію у листопаді 2024 року

Є і зменшений тариф

У листопаді 2024 року тариф на світло для побутових споживачів не буде зростати. Теперішня вартість має бути щонайменше до травня 2025 року.

Про це повідомляє Міненерго. Однак, є визначені категорії споживачів, що можуть платити менше.

Йдеться про власників двозонних лічильників, для ких тариф поділяється на дві частини, а саме:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – складає 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Також зменшений тариф діє для власників електроопалювальних установок. За умови, що вони споживають менш як 2 тисячі кіловат-годин на місяць. Пільговий тариф для таких осіб – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Раніше "Телеграф" писав, як підвищать тарифи у 2025 році. насамперед піднімуться тарифи на тепло, газ та розподіл газу. Очікується, що це буде зроблено влітку, щоби люди відчули ефект не відразу, а комунальники мали час, щоб підготувати необхідну документацію. Водночас, підвищення не буде миттєвим. А також розповідали про те, коли в Україні включать опалення та що буде з тарифами.