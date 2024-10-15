Тарифы на тепло в Украине могут поднять при одном условии

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Летнее повышение тарифов на свет ощутимо ударило по бюджету украинцев, однако цены на газ пока остаются неизменными. Если же украинское правительство не выполнит свои обязательства по компенсации разницы тарифов для коммунальных предприятий, то это может привести к тому, что органы местного самоуправления будут вынуждены повышать стоимость услуг.

Об этом заявил в комментарии "24 каналу" исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. По его словам, повышения стоимости тепла в этом отопительном сезоне произойдет только в том случае, если власти откажутся компенсировать для КП разницу тарифов.

Эксперт отметил, что с 2022 года стоимость электроэнергии уже пересматривалась и несколько раз повышалась. Тарифы на газ как минимум до конца 2024 года должны оставаться без изменений, однако для КП и бизнеса коммуналка расчитывается не так, как для населения.

"Тариф для предприятий формируется с учетом многих факторов. Речь идет, в частности, о заработной плате, стоимости электроэнергии, газа и так далее. Сегодня бизнесу приходится платить за коммуналку значительно больше чем населению", — подчеркнул Слобожан.

Нужно понимать, что для населения Украины действует льготная цена на газ, однако стоимость, по которой муниципалитеты покупают его, намного выше, чем установленный для бытовых абонентов тариф.

И если украинское правительство не выполнит свои обязательства по компенсации разницы тарифов для коммунальных предприятий, то это может привести к тому, что органы местного самоуправления будут вынуждены повышать стоимость услуг.

"Электроэнергия за эти годы, даже в условиях военного положения, уже выросла в несколько раз. И это является расходами предприятий, которые обязаны тратить средства, иначе им отключат электричество. Второй момент, это стоимость газа. Для населения цена льготная, но стоимость, по которой муниципалитеты покупают газ, намного выше, чем тот тариф, который платит население", — резюмировал эксперт.

Напомним, нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас.

В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине уже в ближайшее время могут вырасти цены на одну из услуг. Речь идет о вывозе мусора, так как компаниям не выгодно вывозить его по старым тарифам.