Две категории пенсионеров рискуют остаться без выплат с ноября
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Нужно кое-что сделать
Пенсионеры в Украине, имеющие статус ВПЛ, должны пройти идентификацию в удобном для них варианте. Это нужно сделать уже в ноябре.
Если лицо не пройдет идентификацию, средства будут накапливаться на счете, пока пенсионер не пройдет проверку. После чего выплата будет произведена за все периоды неначисления, как сообщили в Пенсионном фонде Украины в Луганской области.
Это же касается и тех, кто временно находится за границей, но получает украинские пенсии.
Процедуру идентификации необходимо проходить каждые полгода.
Где можно пройти идентификацию
Пенсионер может выбрать любой удобный способ:
- пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;
- в личном кабинете вебпортала ПФУ;
- через отделение АО "Ощадбанк";
- через видеоконференцию;
- в дипломатическом учреждении Украины за границей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты в ноябре. Некоторые могут автоматически получить до почти 600 гривен.