Две категории пенсионеров рискуют остаться без выплат с ноября

Нужно кое-что сделать

Пенсионеры в Украине, имеющие статус ВПЛ, должны пройти идентификацию в удобном для них варианте. Это нужно сделать уже в ноябре.

Если лицо не пройдет идентификацию, средства будут накапливаться на счете, пока пенсионер не пройдет проверку. После чего выплата будет произведена за все периоды неначисления, как сообщили в Пенсионном фонде Украины в Луганской области.

Это же касается и тех, кто временно находится за границей, но получает украинские пенсии.

Процедуру идентификации необходимо проходить каждые полгода.

Где можно пройти идентификацию

Пенсионер может выбрать любой удобный способ:

пройти идентификацию непосредственно в отделении ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты в ноябре. Некоторые могут автоматически получить до почти 600 гривен.