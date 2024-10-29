Курс по 42 уже близко? Когда доллар может подорожать

Нацбанк постоянно следит за курсом

В ноябре курс доллара может постепенно приближаться к показателям, которые были заложены в бюджет 2024 года.

В первые дни следующего месяца ожидается чрезмерный спрос на валюту, но Нацбанк будет его "тушить". Он также будет контролировать рынок в целом, как сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, в ноябре есть вероятность, что показатели могут постепенно возрасти до 42 гривен. То есть до предела, предусмотренного бюджетом на текущий год.

В то же время, курсовые колебания ожидаются в пределах 41,2-41,8 гривны за доллар на межбанке и 41,3-42 гривны за доллар на наличном рынке. Однако основные изменения ожидаются в пределах 41,5–41,9 гривны.

Так что в ноябре 100 долларов для украинцев будут стоить в коридоре 4130-4200 гривен.

Курс доллара в Украине на 29 октября

По данным портала "Минфин", во вторник, 29 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,55 (покупка) и 41,65 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3292 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким прогнозируется курс доллара в Украине в течение следующей недели.