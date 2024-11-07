Кто из украинцев в 2024 году может выйти на пенсию за выслугу лет

Количество лет стажа на этих должностях почти одинаково

В Украине есть разные виды пенсии, в частности пенсия за выслугу лет. На нее рассчитывают те, кто работал на должностях с высокими требованиями к профессиональной деятельности.

Чтобы оформить эту выплату, мужчинам нужно достичь 50-55 лет, а женщинам – 45-50 лет. Об этом свидетельствуют данные в Пенсионном фонде Украины.

Итак, пенсию за выслугу лет в 2024 году могут получить:

диспетчеры и инженерно-технический персонал гражданской авиации, отвечающий за управление воздушным движением;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые в полевых геологоразведочных работах;

работники на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

члены экипажей морского, речного и флота рыбной промышленности.

Чтобы выйти на пенсию за выслугу лет, нужно иметь такое количество страхового стажа:

Артисты: требуемый стаж составляет от 20 до 35 лет.

Работники авиации и летно-испытательный состав: для мужчин – от 25 лет по состоянию на 01.04.2015, до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017 и позже; для женщин – от 20 лет на 01.04.2015, до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017 и позже.

Сотрудники образования, медицины и социальной защиты: стаж от 25 лет по состоянию на 01.04.2015, до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017.

Спортсмены: стаж не менее 25 лет, включая пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько "стоит" год страхового стажа в Украине.