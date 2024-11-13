Увеличение налогов, инфляция и не только: какие товары подорожают зимой в Украине

Под волну удорожания попадут популярные продукты

Эксперты рассказали, почему происходит удорожание и чего ждать зимой.

Среди факторов, влияющих на ценообразование – военные действия, инфляция, увеличение акцизов и налогов. Об этом сообщил глава общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", Олег Пендзин, передает ТСН.

"Самые низкие цены у нас в августе-сентябре. Потом все растет в цене – это видно за овощами борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свёкла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене, – это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", – сказал он.

В то же время, по словам аналитика Данила Монина, зимой цены будут расти не только на овощи "борщевого" набора, но и на другие доступные товары — макароны, крупы, хлеб и прочее.

Он выделяет два фактора влияния на стоимость — повышение акцизов на топливо, которое, в свою очередь, приведет к удорожанию логистики. Особенно ощутимо это будет на недорогих продуктах, ведь затраты на транспортировку составляют долю в конечной цене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ноябре ожидается подорожание хлеба. Украинцам рассказали, почему и на сколько произойдет рост цен.