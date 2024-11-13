Кому и как из переселенцев можно повторно оформить статус ВПО и выплаты
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Пока нет возможности оформить справку онлайн
В Украине есть переселенцы, которые оформили статус внутренне перемещенных лиц в других областях. Если после этого они вернулись домой, а затем были вынуждены уехать снова, то рассчитывают на возобновление выплат.
Для оформления выплат повторно лицам необходимо соответствовать определенным условиям. Об этом объясняет юридический советчик для ВПЛ (ВПО в укр.).
Возобновить помощь могут:
- люди, которые получали выплаты ВПЛ ранее, но потеряли право или отказались от выплат в связи с возвращением домой;
- люди, в которых в населенном пункте, куда они вернулись, после 1 августа 2023 объявлена обязательная эвакуация.
Таким критериям следует отвечать, чтобы получить выплаты:
- имущественные критерии ( п. 7 и 7-1 Порядка );
- быть занятым — работать по трудовому договору, стоять на учете в центре занятости, вести предпринимательскую деятельность;
- быть включенным в "эвакуационные списки". Во время централизованной эвакуации ОВА ведет список людей, которые обязательно/принудительно эвакуируют, и еженедельно передает соответствующую информацию в Минсоцполитику. Если Вы эвакуируетесь самостоятельно или с помощью благотворительных или общественных организаций, об этом обязательно следует уведомить ОВА, чтобы вас включили в список.
Заявителю для оформления выплаты следует лично обратиться в органы социальной защиты населения, ЦПАУ (ЦНАП укр.) или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.
Следует заметить, что обратиться за назначением выплаты онлайн пока невозможно.
"Во время централизованной эвакуации ОВА ведет перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют, и передает соответствующую информацию еженедельно в Минсоцполитику. Если Вы эвакуируетесь самостоятельно или посредством благотворительных, общественных организаций, об этом обязательно следует сообщить ОВА доступным способом — по телефону/почтой /электронной почтой, чтобы Вас включили в перечень», — отметили в публикации.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оформить справку ВПЛ и куда должны поступать средства.