Кому и как из переселенцев можно повторно оформить статус ВПО и выплаты

Пока нет возможности оформить справку онлайн

В Украине есть переселенцы, которые оформили статус внутренне перемещенных лиц в других областях. Если после этого они вернулись домой, а затем были вынуждены уехать снова, то рассчитывают на возобновление выплат.

Для оформления выплат повторно лицам необходимо соответствовать определенным условиям. Об этом объясняет юридический советчик для ВПЛ (ВПО в укр.).

Возобновить помощь могут:

люди, которые получали выплаты ВПЛ ранее, но потеряли право или отказались от выплат в связи с возвращением домой;

люди, в которых в населенном пункте, куда они вернулись, после 1 августа 2023 объявлена обязательная эвакуация.

Таким критериям следует отвечать, чтобы получить выплаты:

имущественные критерии ( п. 7 и 7-1 Порядка );

быть занятым — работать по трудовому договору, стоять на учете в центре занятости, вести предпринимательскую деятельность;

быть включенным в "эвакуационные списки". Во время централизованной эвакуации ОВА ведет список людей, которые обязательно/принудительно эвакуируют, и еженедельно передает соответствующую информацию в Минсоцполитику. Если Вы эвакуируетесь самостоятельно или с помощью благотворительных или общественных организаций, об этом обязательно следует уведомить ОВА, чтобы вас включили в список.

Заявителю для оформления выплаты следует лично обратиться в органы социальной защиты населения, ЦПАУ (ЦНАП укр.) или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Следует заметить, что обратиться за назначением выплаты онлайн пока невозможно.

"Во время централизованной эвакуации ОВА ведет перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют, и передает соответствующую информацию еженедельно в Минсоцполитику. Если Вы эвакуируетесь самостоятельно или посредством благотворительных, общественных организаций, об этом обязательно следует сообщить ОВА доступным способом — по телефону/почтой /электронной почтой, чтобы Вас включили в перечень», — отметили в публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оформить справку ВПЛ и куда должны поступать средства.