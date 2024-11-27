Некоторые украинцы могут получить автоматически по 6500 гривен на теплые вещи

Обращаться за ней не нужно

В Украине на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ, нуждающихся в поддержке, государство предоставит 6500 гривен помощи. Она будет предоставляться с целью приобретения теплых вещей.

Министерством социальной политики была введена новая выплата Теплая зима в рамках внедрения комплексного пакета Зимней поддержки. Об этом сообщили в структуре.

Кто может получить денежную выплату и как

Она предусмотрена на детей до 18 лет из малообеспеченных семей или семей из самых уязвимых ВПЛ, чтобы родители имели возможность приобрести теплую одежду и обувь на зиму.

Именно поэтому Минсоцполитики разработало постановление, поддержанное Кабинетом Министров. Согласно ей, в течение следующего месяца 2024 вышеупомянутые категории лиц получат по 6500 гривен единовременной денежной помощи.

Кроме того, ее также осуществят лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.

Чтобы ее получить, дополнительно обращаться за назначением не нужно. Регистрация будет происходить автоматически на основе цифровых обменов и информации, имеющейся в государственных реестрах. В свою очередь средства будут направлены на карточный счет получателя помощи.

Следует заметить, что размер помощи не будет включаться в среднемесячный совокупный доход семьи, исчисляемый при оформлении других видов помощей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые ВПЛ могут потерять свои ежемесячные выплаты из-за одного обстоятельства.