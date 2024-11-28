Некоторые дети смогут получить единовременную денежную помощь к зимнему празднику

Есть зафиксированный размер начисления

В Украине для детей хотят начислить одноразовую выплату ко Дню святого Николая (6 декабря). Программа будет действовать по всей территории Украины.

Такое начисление будет осуществляться для детей-сирот и для тех, кто лишен родительской опеки, но воспитывается в семьях опекунов или попечителей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

Сумма такой выплаты составляет одну тысячу гривен.

Следует напомнить, что выплата ко Дню святого Николая также будет начисляться для несовершеннолетних лиц павших или пропавших без вести военнослужащих, в том числе и ВПЛ в Винницком городском совете.

Согласно данным, размер денежной помощи составляет три тысячи гривен.

Чтобы ее оформить, матери/отцу или другому уполномоченному представителю ребенка следует обратиться в Управления социальной защиты населения. Заявление для оформления такой выплаты следует подать до 10 декабря 2024 года.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые украинцы могут автоматически получить по 6500 гривен на приобретение теплых вещей.