Праздничный сюрприз "АТБ": что украинцы смогут получить в шарике "Щедрик" и сколько он стоит (фото)

У покупателей шарика "Щедрик" есть шанс ухватить не только серебряное украшение

Супермаркет "АТБ" подготовил для украинцев праздничный сюрприз. С 12 декабря в магазинах появились таинственные рождественские шарики, внутри которых будут как сладости, так и, возможно, ювелирные украшения. У 15 человек есть шанс выиграть главный приз — кофемашину.

Акция "Щедрик" будет проходить с 12 декабря 2025 года по 16 января 2026 года. Детали о спецтоваре написали на главном сайте магазина.

В рамках акции покупатели могут приобрести специальные рождественские шарики, внутри которых спрятаны разные подарки. Это могут быть новогодние игрушки, шоколад, сертификаты на скидку или даже ювелирные украшения от "Укрзолото". Главный приз акции – кофемашина Philips.

Детали акции "Щедрик" в "АТБ"

Цена одного шарика составляет 300 гривен, но его можно купить за пол цены – 150 гривен, если выполнить простые условия: совершить покупку на сумму от 150 грн или купить товары партнеров акции. Количество приобретаемых шариков зависит от общей суммы покупки. Например, если чек на 1500 гривен, покупатель имеет право взять 10 шариков по 149 гривен каждый.

В соцсетях уже появляются видео украинцев, покупающих "Щедрик". Одной девушке повезло с первой попытки – она выиграла серебряное украшение. В шарике также были карточка с QR-кодом для гарантированных подарков в приложении АТБ, новогодняя игрушка и шоколад.

