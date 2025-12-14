В сети обсуждают происшествие

В центре Москвы на Тверском бульваре рухнула главная новогодняя елка столицы. И хотя виновна в этом всего лишь бушующая погода, некоторые называют падение "плохим предзнаменованием" для страны.

Что нужно знать

Пострадавших из-за падения елки нет

Причина – сильный ветер, но для многих это воспринимается как "плохой знак" для России

Елку планируют восстановить и укрепить, но событие уже считают символом трудностей

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Отмечается, что елка упала из-за сильного ветра.

Пользователи сети в свою очередь вспоминают, что в 2021 году аналогичное событие произошло в Мариуполе: тогда главная городская елка города также упала из-за сильного ветра. После этого спустя всего несколько месяцев Мариуполь оказался в зоне боевых действий и был буквально уничтожен российской армией.

Елку в Москве планируют восстановить, но это событие уже вызвало тревогу и обсуждения — для многих это стало символом надвигающихся трудностей.

Падение елки называют плохим знаком

