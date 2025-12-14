Мариуполь после такого уничтожили: в сети заметили плохой знак для Москвы (видео)
В сети обсуждают происшествие
В центре Москвы на Тверском бульваре рухнула главная новогодняя елка столицы. И хотя виновна в этом всего лишь бушующая погода, некоторые называют падение "плохим предзнаменованием" для страны.
Что нужно знать
- Пострадавших из-за падения елки нет
- Причина – сильный ветер, но для многих это воспринимается как "плохой знак" для России
- Елку планируют восстановить и укрепить, но событие уже считают символом трудностей
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Отмечается, что елка упала из-за сильного ветра.
Пользователи сети в свою очередь вспоминают, что в 2021 году аналогичное событие произошло в Мариуполе: тогда главная городская елка города также упала из-за сильного ветра. После этого спустя всего несколько месяцев Мариуполь оказался в зоне боевых действий и был буквально уничтожен российской армией.
Елку в Москве планируют восстановить, но это событие уже вызвало тревогу и обсуждения — для многих это стало символом надвигающихся трудностей.
