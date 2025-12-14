Размах ее крыльев может быть более 2 метров: пограничники нашли краснокнижную птицу (фото)

Когда-то на эту птицу охотились, поэтому ее численность значительно сократилась

Во время патрулирования на Ровенщине пограничники обнаружили раненую птицу, которая нуждалась в срочной помощи орнитологов.

Как выяснилось, это орлан-белохвост — редкая хищная птица, занесенная в Красную книгу Украины. Об этом сообщили в "Районе.Вараш".

Орлан-белохвост на лечении

Пограничники привлекли к спасению егеря Заречненского участка УТМР Сергея Бабича. Совместно они безопасно перевезли раненого орлана в ветеринарную клинику, где врач Иван Полховский провел необходимое лечение и стабилизировал состояние птицы.

К счастью, вмешательство дало результат. Уже через несколько дней хищник поправился и был возвращен в дикую природу.

Как выглядит птица

Что известно о птице

Орлан-белохвост принадлежит к крупнейшим хищным птицам, обитающим на территории Евразии. Размах его крыльев может превосходить два метра. В ХХ веке этот вид оказался на грани исчезновения в Украине из-за человеческого влияния, незаконной охоты и уменьшения природных ресурсов. Восстановление популяции началось только в конце 70-х годов.

Сегодня на зимовку в Украину прилетает несколько сотен орланов, однако угрозы для вида остаются.

Орлан-белохвост официально находится под стражей государства и международных природоохранных организаций. Его внесли во все три издания Красной книги Украины, а в последнем из них птицу отнесли к редким видам. Также орлан-белохвост включен в международные красные списки и охранные конвенции, которые запрещают его уничтожение и регулируют охрану мест обитания и миграции этого вида.

