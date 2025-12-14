Никто не любит предателей: глава Движения сопротивления обратился к коллаборантам

Задачи физической ликвидации предателей нет

Любое сотрудничество граждан Украины с оккупационными властями на временно неподконтрольных территориях будет иметь свои последствия. С таким предупреждением к коллаборантам на ВОТ обратился руководитель Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ. При этом он подчеркнул, что украинское подполье не получает задачи по физической ликвидации коллаборантов.

"Борьба против коллаборационизма — одна из фундаментальных задач Движения сопротивления. Однако мы не ставим задач гражданам Украины убивать других украинцев, даже если они коллаборанты. Мы находим другие способы, чтобы эти предатели прекратили работать на врага. Старых добрых шантажа и запугивания никто не отменял", — сказал глава Движения сопротивления ССО в интервью ZN.UA.

"Всем коллаборантам я хочу передать следующее: расплата вас догонит. Никто не любит предателей — ни своих, ни чужих. Поэтому любое сотрудничество с оккупантами будет иметь последствия", — добавил собеседник издания. Его имя не раскрывается из соображений безопасности.

Целью Движения сопротивления является освобождение всех оккупированных территорий Украины от захватчиков. Координацией работы подполья занимаются Силы специальных операций ВСУ. Подавляющее большинство деятельности Движения сопротивления являются тайными и не разглашаются публично, однако эффективность подтверждена на уровне военного командования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ССО выпустили фильм "Дантист" о работе агентов в оккупации.