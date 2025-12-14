"Я просто делал свою работу". Как украинец Александр Акопов спас жизнь более сотни человек и стал героем Турции (видео)

Капитан экипажа посадил самолет почти вслепую, используя боковое стекло и указания диспетчеров

Александр Акопов — украинский пилот с многолетним опытом. Именно его профессионализм и хладнокровие спасли более ста пассажиров, когда во время рейса на Кипр самолет попал в страшную грозу.

Никто не ожидал, что обычное путешествие может так резко измениться, а судьба сотни людей окажется в руках одного пилота. Подробнее о пилоте и событии над Турцией написал "Телеграф".

Как украинский капитан экипажа самолета стал героем во время аварийной посадки

Биография

Александр Борисович Акопов родился в 1966 году в городе Борисполь Киевской области. С 1979 по 1987 год он жил в Донецке, после чего окончил Краснокутское летное училище гражданской авиации. Позже учился в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и работал в Донецком авиаотряде, а также в компании "Роза ветров". С 2014 года Акопов работает в турецкой авиакомпании AtlasGlobal.

Александр Борисович Акопов

Аварийная посадка самолета в Международном аэропорту Ататюрк

Во время рейса на Кипр пассажирский самолет авиакомпании AtlasGlobal попал в серьезную опасность над Турцией. Авиалайнер оказался в сильной грозе, а град размером с куриное яйцо разбил стекло кабины пилотов и повредил носовую часть самолета. На борту находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.

Как выглядел самолет после непогоды

Мгновенно сориентировавшись в критической ситуации, пилот Акопов был вынужден использовать боковое окно, чтобы видеть взлетную полосу через трещины в переднем стекле. Управляя самолетом почти вслепую и пользуясь указаниями диспетчеров, он успешно посадил лайнер в турецком аэропорту Ататюрк, который из-за непогоды на несколько часов закрыл взлетную полосу. Экипаж выполнил посадку под наклоном. Позже Акопов сказал простую фразу, ставшую легендарной: "Я просто делал свою работу".

Второй пилот Самер Салим отметил, что во время аварийной посадки они так же внимательно следили за приборами. А капитан Акопов добавил: "Пришлось немного побороться, ну и раскололось стекло, самое неприятное, что было. Пришлось через форточку смотреть на полосу".

Справа от капитана экипажа сидит второй пилот – Самер Салим; с обеих сторон стюардессы

На видео можно услышать, как кто-то за кадром на турецком языке кричит: "Он не сядет, не сядет!".

Видео аварийной посадки быстро набрало популярность в соцсетях, собрав более шести миллионов просмотров на Facebook. Пользователи отмечали необычайное мастерство пилота и смелость экипажа.

За выдающееся мужество, высокий профессионализм и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей 29 июля 2017 года Президент Украины наградил Акопова орденом "За мужество" III степени.

