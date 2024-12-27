Курс доллара вырастет до 10%. Когда ожидать удорожания валюты

В 2025 году гривна продолжит обесцениваться, но резких скачков курса доллара не будет

Обесценение гривни в 2025 году продолжится с такими же темпами, как и в 2024 году. Инвестбанкир спрогнозировал, что курс доллара вырастет еще на 5-10%.

Однако резкого подорожания доллара ждать не стоит, ведь Национальный банк Украины будет регулировать процесс таким образом, чтобы обесценивание гривни происходило медленно и контролируемо. Об этом рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталий Ваврищук на YouTube.

Он объясняет, что все изменения на рынке будут зависеть от решений Нацбанка, которые должны согласовываться с целями монетарной политики с инфляционными целями.

"Но по моему глубокому убеждению, не стоит ожидать резкой девальвации, не стоит ожидать резких перепадов курса гривны то ли к доллару, то ли к евро, то ли к другим мировым валютам. Я бы сказал, что приблизительно мы будем иметь темпы девальвации, сопоставимые с теми, которые у нас были по результатам 2024 года", — сказал Ваврищук.

Потому инвестбанкир прогнозирует, что девальвация гривны состоится на уровне от 5% до 10%. Такой уровень точно не создаст неудобств для населения и бизнеса.

Курс доллара в Украине по состоянию на 27 декабря

По данным портала "Минфин", в пятницу, 27 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,70 грн (покупка) и 42,25 (продажа). Наличный курс — 42,16 (покупка) и 42,24 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,8447 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара до 42,40 гривны в конце года в Украине.