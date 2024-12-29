Выйти на пенсию в 2025 году станет сложнее: что изменится

Требования будут повышаться и в последующие годы

В начале 2025 года будет пересмотрено требование к наличию стажа, чтобы выйти на пенсию. Теперь, чтобы выйти на отдых в 60 лет мужчинам и женщинам будет необходимо иметь 32 года стажа.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там напомнили, что согласно положениям пенсионной реформы, требования к стажу будут ежегодно увеличиваться на 12 месяцев до тех пор, пока не достигнут 35 лет.

То есть, с января, чтобы выйти на пенсию, надо будет иметь:

32 года стажа, чтобы выйти в 60 лет;

22-31 год стажа для выхода в 63 года;

15-21 год стажа для выхода в 65 лет.

Если даже в 65 лет у человека не накопилось 15 лет стажа, то он может рассчитывать разве что на ежемесячную государственную социальную помощь.

Стоит отметить, что в 2025 году размер минимальной пенсии меняться не будет, как и прожиточный минимум. Это значит, что минимальная пенсия для 65-летних неработающих пенсионеров со стажем в 30-35 лет составит 3200 гривен. То есть 40% от минимальной зарплаты в 8000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно увеличить свои пенсионные выплаты, а также, как рассчитать свою будущую пенсию.