Фруктовая корзина стала дешевле: что из цитрусовых больше всего упало в цене

За месяц апельсины и некоторые виды мандарин подешевели, но лимоны, наоборот, выросли в цене

Большинство фруктов являются сезонными и цены на них зависят преимущественно от спроса и предложения на рынке. Цитрусовые, такие как апельсины, мандарины и лимоны, не стали исключением, однако цена на большинство из этих товаров за месяц упала.

В течение декабря 2024-января 2025 года больше всего подешевели апельсины премиум, а меньше всего — апельсины Египет. Однако за этот период подорожали лимоны и мандарины клементин, свидетельствуют данные Минфина.

Цены на апельсины, мандарины и лимоны в магазинах Украины

Сейчас 1 кг апельсинов можно приобрести в среднем за 63,90 гривны. В декабре стоимость на них составляла 71,35 грн, которая была выше на 7,45 грн.

Апельсины Египет стоят 59,90 гривны, но в декабре они были дороже на 4,62 гривны, то есть стоили 64,52 гривны.

В то же время, цена на апельсины премиум в январе составляет 69,99 гривны. За месяц их стоимость упала на 10,82 грн, ведь в декабре они стоили 80,81 грн.

Средняя стоимость мандарин – 71,17 гривны, и за месяц они подешевели на 10,58 гривны, ведь в декабре цена составляла 81,75 гривны.

В январе мандарины Испания стоят 137,93 гривны. Месяцем ранее стоимость составляла 142,87 гривны, то есть была выше на 4,94 гривны.

А один килограмм мандаринов клементин сейчас можно приобрести за 77,90 гривны. В декабре стоимость была ниже на 6,34 гривны — 71,56 гривны.

Тем временем средняя стоимость лимонов в январе составляет 82,53 гривны. В течение месяца они подорожали на 8,18 грн, ведь в декабре цена была 74,35 грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли подорожания овощей и фруктов в 2025 году в Украине.