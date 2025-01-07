Космический тариф на свет. Когда поднимется цена на электроэнергию в 2025 году

В настоящее время рыночная стоимость электричества составляет 10 грн за 1 кВт/ч

В Украине уже в 2025 году может значительно подняться тариф на электроэнергию для населения. Цена с лета может вырасти до 6,7 грн за 1 кВт-ч, в настоящее время она составляет 4,23 грн.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунуслуг Украины Олег Попенко. По его словам, инициаторами этого выступают министерства энергетики и НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что стоимость рассчитывается с учетом затрат на производство ресурса. Учитывая это, по мнению Попенко, с 1 июня 2025 тариф на свет могут повысить до 6,68 грн, а года через два-три — до 9 грн.

"В прошлом году назывались цены в 6,5-7 грн за кВт/ч и в ближайших планах поднять цены до этого уровня. Но эта цифра была рыночной ценой или ценой на рынке в сутки вперед, в 2023 году, а сегодня это уже свыше 9 грн, поэтому я уверен, что с 1 июня тариф на электроэнергию повысят до 6,68 грн. В целом через 2-3 года тариф вырастет до 9 грн", — говорится в прогнозе.

Попенко отметил, что с начала текущего года рыночная стоимость электричества повысилась примерно до 10 грн за 1 кВт/ч.

Речь идет о таком порядке цифр:

5,95 грн — цена на рынке в сутки вперед;

1,7 грн — передача электроэнергии;

2,35 грн — налог на добавленную стоимость.

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