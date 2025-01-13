Год начался с 43 гривен за доллар. Что будет с курсом в середине января

В течение этой недели эксперт прогнозирует тишину на валютном рынке, но с небольшим удорожанием доллара

На наличном рынке Украины курс доллара в начале января достиг 43 гривен. Эксперт говорит, что за такой короткий период скачок показателей является достаточно сильным, но на протяжении 13-19 января курс, вероятнее всего, стабилизируется.

В течение этой недели не стоит ожидать значительного подорожания доллара. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "ТСН".

"Напомню: средний за год официальный курс доллара запланирован на уровне 45 грн, сейчас имеем 42,28 грн, в то же время наличный курс уже превысил 43 грн, это слишком много для начала января", — пояснил он.

Эксперт пояснил, что в течение декабря 2024 года Национальный банк немного приостановил рост курса доллара, однако с января 2025 года начал "быстро наверстывать упущенное". Действия Нацбанка привели к росту спроса на рынке.

Однако, как прогнозирует Пендзин, курс доллара в течение этой недели будет более-менее спокойным, с небольшим колебанием в сторону роста.

Курс доллара в Украине по состоянию на 13 января

По данным портала "Минфин", в понедельник, 13 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,2250 грн (покупка) и 43,0250 (продажа). Наличный курс — 42,95 (покупка) и 43,01 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2841 грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, серьезно ли изменится курс доллара в Украине в течение этого года.