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Вы можете получить надбавку, если пенсия меньше 10 тыс. грн. Кому она предусмотрена до конца 2025 года

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 23 января 2025, 15:19
Гривна. Фото РБК-Украина

Прибавка по возрасту предусмотрена законом

Украинские пенсионеры при разных обстоятельствах могут рассчитывать на прибавку к своим выплатам. Одна из таких будет начисляться при достижении определенного возраста.

Первая выплата надбавки должна состояться в 70 лет. Об этом говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В феврале прибавку к пенсии получат некоторые категории пенсионеров, в частности:

  • при достижении 70 лет – 300 гривен;
  • при достижении 75 лет – 456 гривен;
  • при достижении 80 лет – 570 гривен.

Однако главным условием является то, что их ежемесячная выплата не должна быть больше 10 340,35 гривны.

Кроме того, выплата начисляется автоматически без обращения в Пенсионный фонд Украины.

Следует отметить, что надбавка будет осуществляться ежемесячно и начнется с месяца, следующего после достижения определенного возраста. Ее размер впервые будет пропорционален количеству дней после дня рождения пенсионера.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев сможет получать пенсию в 8 тысяч гривен, даже если зарплата была 10 тысяч гривен.

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