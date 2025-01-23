Вы можете получить надбавку, если пенсия меньше 10 тыс. грн. Кому она предусмотрена до конца 2025 года

Прибавка по возрасту предусмотрена законом

Украинские пенсионеры при разных обстоятельствах могут рассчитывать на прибавку к своим выплатам. Одна из таких будет начисляться при достижении определенного возраста.

Первая выплата надбавки должна состояться в 70 лет. Об этом говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В феврале прибавку к пенсии получат некоторые категории пенсионеров, в частности:

при достижении 70 лет – 300 гривен;

при достижении 75 лет – 456 гривен;

при достижении 80 лет – 570 гривен.

Однако главным условием является то, что их ежемесячная выплата не должна быть больше 10 340,35 гривны.

Кроме того, выплата начисляется автоматически без обращения в Пенсионный фонд Украины.

Следует отметить, что надбавка будет осуществляться ежемесячно и начнется с месяца, следующего после достижения определенного возраста. Ее размер впервые будет пропорционален количеству дней после дня рождения пенсионера.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев сможет получать пенсию в 8 тысяч гривен, даже если зарплата была 10 тысяч гривен.