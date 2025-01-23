Вы можете получить надбавку, если пенсия меньше 10 тыс. грн. Кому она предусмотрена до конца 2025 года
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Прибавка по возрасту предусмотрена законом
Украинские пенсионеры при разных обстоятельствах могут рассчитывать на прибавку к своим выплатам. Одна из таких будет начисляться при достижении определенного возраста.
Первая выплата надбавки должна состояться в 70 лет. Об этом говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В феврале прибавку к пенсии получат некоторые категории пенсионеров, в частности:
- при достижении 70 лет – 300 гривен;
- при достижении 75 лет – 456 гривен;
- при достижении 80 лет – 570 гривен.
Однако главным условием является то, что их ежемесячная выплата не должна быть больше 10 340,35 гривны.
Кроме того, выплата начисляется автоматически без обращения в Пенсионный фонд Украины.
Следует отметить, что надбавка будет осуществляться ежемесячно и начнется с месяца, следующего после достижения определенного возраста. Ее размер впервые будет пропорционален количеству дней после дня рождения пенсионера.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев сможет получать пенсию в 8 тысяч гривен, даже если зарплата была 10 тысяч гривен.