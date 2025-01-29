Еще год назад стоил втрое дешевле. Когда картофель в Украине начал резко дорожать

С января 2023 по 2024 года картофель подорожал более чем на 12 гривен, а декабря — более чем на 14 гривен

Цены на картофель на рынке в 2024 году не радовали украинцев, ведь иногда стоимость за кило достигала в среднем 29 гривен. Однако еще год назад ценник максимально мог достигнуть всего 15 гривен.

Сколько стоил картофель в Украине в течение 2023-2024 года, узнавал "Телеграф". Данные о средних ценах были взяты из "Минфина".

Поэтому, в начале 2023 года украинцу за 1 килограмм картофеля нужно было заплатить 9,40 гривны. Цена у такой отметки колебалась до конца весны, ведь уже в июне стоимость картофеля выросла до 12,04 гривны. Показатель в июле был еще больше — 20,25 гривны. Однако уже в августе овощ подешевел на 7,38 гривны.

Ценник в пределах 10-12 гривен колебался в течение сентября-ноября, но в конце года он поднялся до 15,13 гривны.

2024 год начался со стоимости в 21,46 гривны за килограмм картофеля. В течение ближайших трех месяцев она держалась на уровне 22,45-22,75 гривны, но в мае овощ подорожал до 24,53 гривны.

В июне, как и в прошлом году, произошел скачок ценника, однако до 28,39 гривны. Вероятно, что это было вызвано первыми поставками молодого картофеля на рынок. В июле стоимость упала до 20,08 гривен. Более-менее на таком уровне она держалась до конца сентября, а в октябре овощ снова стал дорожать.

Закончился этот год с ценником в 29,74 гривны за килограмм картофеля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли в Украине купить базовый набор продуктов и вложиться в 1 тысячу гривен.