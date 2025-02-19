Более чем вдвое: в одной из громад хотят радикально повысить тариф на водоснабжение

Жители громады возмущены ростом тарифов на воду

В Киселевской громаде , недалеко от Чернигова, разгорается конфликт вокруг тарифов на водоснабжение. Местные жители обеспокоены, что уже скоро придется платить 69 гривен за кубометр воды вместо нынешних 26 гривен. Водоотведения в громаде нет.

По словам местного жителя Сергея Даниленко, ситуация обострилась после создания в 2024 году коммунального предприятия "Благоустройство", которое сразу взялось за пересмотр тарифов. Частное предприятие, которое ранее обеспечивало водоснабжение, было устранено, а новое КП предложило значительное повышение цены. "В прошлом году предлагали тариф в 47-49 гривен за кубометр, но без должного обоснования. Люди не согласились. Теперь же речь идет о 69 гривен", — сказал он в комментарии "Челайн".

Общество насчитывает 15 населенных пунктов, и тариф устанавливается одинаковым для всех, хотя в объяснениях указано, что он формируется на основе разных критериев.

Возмущение вызывает не только тариф

Жители громады подчеркивают, что проблема не только в стоимости воды. Они считают, что предприятие "Благоустройство" должно заниматься и другими важными вопросами, а не сначала поднимать тарифы.

Под давлением громады исполком пока продлил действие старого тарифа – 26 гривен за кубометр – до конца февраля. Однако люди настроены решительно и требуют прозрачных пояснений о новом расчете стоимости воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тариф на электроэнергию зафиксирован до конца отопительного сезона. После этого его могут изменить, эксперт предположил, сколько будем платить.