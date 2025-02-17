Стоимость электроэнергии может возрасти: когда этого ждать

Что ждет украинцев с 1 марта — какие будут тарифы на электроэнергию

С 1 марта 2025 года в Украине сохранится действующий тариф на электроэнергию. Согласно постановлению Кабмина №632, стоимость 1 кВт*ч составит 4,32 грн. Действие этого тарифа предусмотрено, по меньшей мере, до 30 апреля 2025 года.

В предыдущие годы дважды произошло существенное повышение тарифа, которое пришлось на июнь. Обсуждения по этому поводу продолжались как раз в мае. Таким образом после 30 апреля возможно объявление об очередном повышении тарифа. Эксперты предполагают, что тариф может достичь 6,68 грн.

Правда, глава комитета ВР по вопросам ТЭК Андрей Герус недавно заявил, что пока нет планов по повышению тарифов. Таким образом, в мае тариф могут зафиксировать еще на год — до 30 апреля 2026 года.

Как платить за электроэнергию меньше

Для бытовых потребителей есть способы сэкономить свои средства, воспользовавшись многозонными счетчиками. Двухзонный тариф позволяет экономить на потреблении в ночной период. С 23:00 до 07:00 стоимость 1 кВт*ч будет вдвое меньше – 2,16 грн.

Трехзонный тариф предусматривает три уровня оплаты в зависимости от времени суток. Отметим, что в пиковые часы цена выше тарифа:

Ночной (23:00 – 07:00) – 1,728 грн за 1 кВт*ч;

– 1,728 грн за 1 кВт*ч; Полупиковый (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) – 4,34 грн за 1 кВт*ч;

– 4,34 грн за 1 кВт*ч; Пиковый (08:00-11:00, 20:00-22:00) – 6,48 грн за 1 кВт*ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что потребителям с электро отоплением будут по-новому считать стоимость электроэнергии. Новый тариф распространяется на первые 2000 кВт в месяц на особых условиях.