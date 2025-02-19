Більш ніж вдвічі: в одній з громад хочуть радикально підвищити тариф на водопостачання

Жителі громади обурені зростанням тарифів на воду

У Киселівській громаді, що неподалік Чернігова, розгорається конфлікт навколо тарифів на водопостачання. Місцеві жителі занепокоєні, що вже незабаром доведеться платити 69 гривень за кубометр води замість нинішніх 26 гривень. Водовідведення в громаді немає.

За словами місцевого жителя Сергія Даниленка, ситуація загострилася після створення в 2024 році комунального підприємства "Благоустрій", яке одразу взялося за перегляд тарифів. Приватне підприємство, яке раніше забезпечувало водопостачання, усунули, а нове КП запропонувало значне підвищення ціни. "Минулого року пропонували тариф у 47–49 гривень за кубометр, але без належного обґрунтування. Люди не погодилися. Тепер же мова йде про 69 гривень", – сказав він в коментарі "Челайн".

Громада налічує 15 населених пунктів, і тариф встановлюється однаковий для всіх, хоча в поясненнях зазначено, що він формується на основі різних критеріїв.

Обурення викликає не лише тариф

Мешканці громади наголошують, що проблема не лише у вартості води. Вони вважають, що підприємство "Благоустрій" повинне займатися й іншими важливими питаннями, а не спочатку підіймати тарифи.

Під тиском громади виконком поки що продовжив дію старого тарифу – 26 гривень за кубометр – до кінця лютого. Проте люди налаштовані рішуче й вимагають прозорих пояснень щодо нового розрахунку вартості води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тариф на електроенергію зафіксований до кінця опалювального сезону. Після цього — його можуть змінити, експерт припустив, скільки платитимемо.