В одном из городов Украины с марта подорожает вода: новые тарифы и причины повышения

Новые цены на воду в Виноградове: сколько будут платить жители?

С 1 марта 2025 г. в городе Виноградове Закарпатской обл. повысятся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Такое решение приняло Виноградовское УЖКХ из-за роста стоимости электроэнергии и других ресурсов.

Это повышение может повлиять на расходы домохозяйств и предприятий в регионе. Об этом сообщил Михаил Мочарко Инженер Виноградовского УЖКХ.

Новые тарифы:

Водоснабжение: 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³)

31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³) Водоотвод: 30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³)

30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³) Общая стоимость: 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³)

Причина повышения цен:

Основной причиной пересмотра тарифов явилось повышение цен на электроэнергию на 37,4%. Стоимость 1 кВт·ч на предприятии выросла с 6,6583 грн до 9,1474 грн. В УЖКХ отмечают, что без корректировки тарифов обеспечить стабильную подачу воды невозможно. Также отразился рост цен на материалы и другие ресурсы, необходимые для обслуживания систем водоснабжения и водоотведения.

Местных жителей очень возмутила ситуация. Они не согласны с очередным поднятием тарифов.

Предприятие призывает потребителей своевременно оплачивать услуги, поскольку это важно для работы коммунальных служб. В течение 14 дней будут приниматься письменные предложения и замечания по новым тарифам.

В УЖКХ отмечают важность сотрудничества с потребителями для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения в городе. Регулярная оплата услуг позволит поддерживать высокий уровень обслуживания и оперативно реагировать на возможные проблемы.

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