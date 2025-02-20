Какой должна быть минимальная зарплата, чтобы точно иметь право на пенсию

Данная сумма значительно меньшая за минимальную зарплату в Украине

В Украине оформить пенсию можно не только при достижении пенсионного возраста или наработке нормы стажа, но и соблюдении размера минимальной заработной платы.

Какова должна быть минимальная зарплата, чтобы получить право на оформление пенсионного начисления, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Чтобы иметь возможность оформить пенсию мужчине в 60 лет в феврале 2025 года, ему необходимо иметь 32 года страхового стажа и получать минимум 4830 гривен заработной платы. При таких условиях украинец будет иметь 1693 гривен пенсии.

Сумма актуальна только на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, лицо, имеющее особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в марте проведут плановую индексацию пенсионных начислений. Был озвучен предварительный размер коэффициента повышения выплаты, однако окончательный показатель должен быть установлен Министерством социальной политики в течение февраля.