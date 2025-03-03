Депозит вместо авто. Сколько можно заработать с 1200 долларов на счету

"Телеграф" разобрался, сколько дохода будет с депозита в 1200 долларов

За два года отложений по 50 долларов ежемесячно украинец получил бы 1200 долларов, что равняется более 50 тысяч гривен. За такую сумму можно купить авто. Однако если их не тратить и положить эту сумму на депозит, то за 2 года ожидается дополнительный пассивный заработок.

Но важно учесть, что депозит в американской валюте принесет меньше дохода, чем в национальной валюте. Чтобы посмотреть, какой будет сумма заработка, "Телеграф" использовал данные "Минфина".

Если 1200 долларов положить 3 марта 2025 года на депозит в банке, например "O.Bank" или "Асвіо Банк", то за два года украинец получит дополнительный доход в 23 или 19 долларов соответственно.

В то же время, если обменять эту сумму долларов в гривну (в настоящее время это будет равно 49 980 гривен, согласно курсу покупки в 41,65 гривны), а затем положить на депозит, то в марте 2027 года лицу выплатят 6027 и 5966 гривен заработка соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, депозит в какой валюте и сумме принесет за два года более 23 тыс. дохода.