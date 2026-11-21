Для владельцев животных вопрос возникает еще у входа в магазин

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Если зайти в "АТБ" с котом или собакой, немедленно покинуть магазин попросят разве что в исключительном случае. Сейчас персонал реагирует на такие визиты спокойнее.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ".

По его словам, острые конфликты с покупателями из-за домашних животных сейчас почти не случаются.

Острые конфликты из-за домашних животных в магазинах "АТБ" сейчас почти не случаются Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", опытные сотрудники "АТБ" стараются уладить споры с покупателями, а в случае обострения часто зовут администратора по поводу порядка реагирования на конфликты. По словам сотрудника сети, охранники не могут силой задерживать покупателя даже при подозрении в краже, а покупатель может отказаться показывать чек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ"кассы автоматически блокируются в определенное время. Поэтому покупатель, который зашел перед закрытием и набрал полную тележку, может не успеть оплатить товары.