Долги – не приговор: ветеранов и родственников пропавших без вести защитят от коллекторов

Предлагают внести изменения в Закон Украины "О потребительском кредитовании"

Назойливые звонки и угрозы коллекторов начинаются, когда человек не вернул долг по ссуде. Однако некоторые категории граждан должны иметь большие социальные гарантии.

Верховная Рада Украины готовит важный шаг для защиты наиболее уязвимых категорий граждан. Правительственный проект № 13033 предлагает запретить коллекторам требовать долги по ветеранам войны и членам семей пропавших без вести.

Кто попадет в защиту?

Важно отметить, что законопроект не предлагает "списать долги", а целью защитить от лишнего психоэмоционального давления. Законопроект содержит перечень "защищенных категорий", к которым предлагается отнести:

Военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Ветераны войны.

Лиц, лишенных личной свободы в результате агрессии, и их семьи.

Членов семей пропавших без вести.

Полицейские и спасатели.

Проект определяет список документов, подтверждающих принадлежность к защищенным категориям. Минветеранов станет органом, подтверждающим статус ветеранов войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что имущество должников может быть изъято по решению суда. В то же время есть предметы, которые изъять нельзя.