Увеличение пенсионных выплат в апреле: кому доплатят больше
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Кто из пенсионеров получит доплату в апреле и на сколько вырастет пенсия?
В апреле часть украинских пенсионеров получат повышенные выплаты. Это произойдет благодаря доплате по возрасту, предусмотренной для граждан от 70 лет и старше.
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, доплата предоставляется тем пенсионерам, которые отвечают следующим критериям:
- достигли 70-летнего возраста;
- получают пенсию по возрасту;
- их общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны.
Размер доплаты в зависимости от возраста
Сумма доплаты изменяется в соответствии с возрастной категорией:
- от 70 до 74 лет – доплата 300 грн;
- от 75 до 79 лет – доплата 456 грн;
- от 80 лет и старше – доплата 570 грн.
Доплата начисляется не с начала месяца, а с даты, когда пенсионеру исполняется соответсвующий возраст. За первый месяц прибавка выплачивается пропорционально количеству дней после дня рождения.
Нужно ли подавать заявление?
Нет, обращаться в Пенсионный фонд для получения доплаты не нужно. Прибавка начисляется автоматически, и пенсионеры получат ее вместе с ежемесячной выплатой.
Такое повышение выплат является частью государственной политики поддержки людей старшего возраста и частично компенсирует рост расходов на жизнь.
Ранее "Телеграф" писал о том, что страховой стаж в Украине играет одну из важных ролей при исчислении пенсии, как и зарплата и возраст выхода на отдых. Однако высокий страховой стаж не дает гарантии, что выплата будет соответствующей.