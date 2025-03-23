Увеличение пенсионных выплат в апреле: кому доплатят больше

Кто из пенсионеров получит доплату в апреле и на сколько вырастет пенсия?

В апреле часть украинских пенсионеров получат повышенные выплаты. Это произойдет благодаря доплате по возрасту, предусмотренной для граждан от 70 лет и старше.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, доплата предоставляется тем пенсионерам, которые отвечают следующим критериям:

достигли 70-летнего возраста;

получают пенсию по возрасту;

их общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны.

Размер доплаты в зависимости от возраста

Сумма доплаты изменяется в соответствии с возрастной категорией:

от 70 до 74 лет – доплата 300 грн;

от 75 до 79 лет – доплата 456 грн;

от 80 лет и старше – доплата 570 грн.

Доплата начисляется не с начала месяца, а с даты, когда пенсионеру исполняется соответсвующий возраст. За первый месяц прибавка выплачивается пропорционально количеству дней после дня рождения.

Нужно ли подавать заявление?

Нет, обращаться в Пенсионный фонд для получения доплаты не нужно. Прибавка начисляется автоматически, и пенсионеры получат ее вместе с ежемесячной выплатой.

Такое повышение выплат является частью государственной политики поддержки людей старшего возраста и частично компенсирует рост расходов на жизнь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что страховой стаж в Украине играет одну из важных ролей при исчислении пенсии, как и зарплата и возраст выхода на отдых. Однако высокий страховой стаж не дает гарантии, что выплата будет соответствующей.