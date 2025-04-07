Украинцы могут не выйти на пенсию в 60 лет. Что планирует сделать Минсоцполитики

В Украине планируют новые меры, которые будут заинтересовывать пожилых людей работать дольше 60 лет

Пенсионный возраст в Украине наступает в 60 лет. В этот же период можно выйти на пенсию при достаточном количестве стажа. Однако в Министерстве социальной политики Украины планируют создать условия для того, чтобы украинцы могли работать как можно дольше.

Одним из нововведений, которое предусматривает отсрочку пенсии, это уменьшение давления на работодателей, а именно сокращение налоговой нагрузки на работодателей, которые трудоустраивают пожилых работников. В будущем могут оставить только часть единого социального взноса и уменьшить налог на доходы физических лиц, как сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович в комментарии "Украинскому радио".

По ее словам, это будет выгодно для экономики, ведь когда человек выходит на пенсию, он не приносит государству налоги.

Кроме того, такие изменения должны принести пользу и пожилым украинцам, ведь, выходя на пенсию, они ведут малоактивный образ жизни, а долгая работа и активное участие в обществе помогает человеку быть здоровым и замедляет процесс старения, передает мнение экспертов министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, хватит ли 20 лет стажа, чтобы иметь достойную пенсию в 2025 году.