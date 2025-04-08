Цены на лекарства выросли, несмотря на "скидки": Кушнирук обвинил производителей в манипуляциях

Заявленное снижение цен на лекарства в Украине коснулось лишь ограниченного количества малозначимых препаратов, а большинство медицинских средств, напротив, подорожали.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

По его словам, так называемая "добровольная" инициатива фармпроизводителей по снижению цен на ТОП-100 препаратов оказалась манипуляцией, ведь почти 10% этого списка составляют аскорбиновые таблетки с разными вкусами, включая манго и клубнику.

"Это не шутка. 9 из 100 препаратов – аскорбинки", – подчеркнул Кушнирук.

По его мнению, включение девяти видов аскорбинок в перечень "жизненно необходимых" препаратов, на которые снижены цены, является прямым свидетельством манипуляции, позволившей фармпроизводителям создать иллюзию "заботы" о населении, при этом сохранив доходы.

Он отметил, что, кроме того, производители лекарств за последний месяц смогли аккумулировать на счетах сотни миллионов гривен из-за отмены маркетинговых договоров с аптечными сетями.

"Эти деньги, которые раньше шли аптекам за продвижение товаров, теперь остаются у производителей. По оценкам, речь идет о сотнях миллионов гривен, которые фактически перекочевали в фармкомпании", — добавил экономист.

Он также отметил, что из-за отмены маркетинговых соглашений часть аптек, особенно в прифронтовых регионах, оказалась под угрозой закрытия, а госбюджет потерял налоговые поступления, которые формировались из этих платежей.

В конце концов, по его словам, проиграли все – и потребители, которые не дождались снижения стоимости лекарств, а наоборот, получили удорожание, и аптеки, оказавшиеся на грани закрытия.

Среди девяти крупнейших украинских производителей лекарств Кушнирук назвал компании "Дарница", "Фармак", "Юрия-Фарм", "Интерхим", "Артериум", "Киевский витаминный завод", "Борщаговский ХФЗ", "Виола" и "Кусум Фарм", которые суммарно продают лекарств более чем на 40 млрд грн в год.