Сбежал с простреленной ногой? В Одесской области ищут преступника (фото)

Он организовывал схемы по уклонению от мобилизации

Из больницы Белгород-Днестровска в Одесской области сбежал задержанный мужчина. Речь идет о фигуранте, который организовал схему по уклонению от мобилизации.

Об этом пишут Telegram-каналы. Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 21 апреля.

"Вчера в Белгород-Днестровске из больницы (из-под стражи) сбежал Никитюк Александр Николаевич, 1964 года рождения", — говорится в сообщении.

Никитюк Александр Николаевич

Известно, что задержан мужчина за незаконную переправку военнообязанных в Молдову. Фигурант сбежал через окно, даже несмотря на значительную травму — у него была прострелена нога.

"Приметы: рост 175 — 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Одет: брюки черного цвета, кроссовки темного цвета, свитер синего цвета с рисунком" — говорится в сообщении.

При наличии любой информации о местонахождении мужчины звоните в полицию по номеру "102".

Напомним, заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Владимир Прокопов 17 апреля получил подозрение в организации схемы переправки призывников через госграницу. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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