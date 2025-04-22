Киев скоро снова наденет куртки. Когда жара сменится дождями, ветрами и похолоданием

В эти дни в столице Украины дожди, ветры и снижение температуры заменят ясное небо и жару

Жаркая и ясная погода держится в Киеве. В ближайшие дни столбики термометров не опустятся ниже +26 градусов. Однако ближе к концу рабочей недели в город придут облака, дожди, похолодание и ветры.

Самым холодным днем на этой неделе ожидается воскресенье, когда ночью температура повысится до +3 градусов. Таким прогнозом поделились синоптики из Meteofor.

Вторник, 22 апреля, ожидается солнечным и теплым. Такими же в основном прогнозируются среда и четверг, 23-24 апреля. В течение этих дней температура днем зафиксируется около +26 градусов, а ночью же будет колебаться в коридоре +11…13 градусов. Порывы ветра в эти дни не превысят умеренных 7 м/с.

Уже в пятницу, 25 апреля, в город придут переменная облачность и мелкие дожди. Они будут идти в течение второй половины суток. Воздух днем прогреется до +22 градусов, а ночью остынет до +12 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 7 м/с.

В субботу, 26 апреля, ситуация с погодой не улучшится, а даже станет хуже. Синоптики прогнозируют, что осадки будут идти в течение ночи-дня и самыми интенсивными они ожидаются утром. Температура днем достигнет +15 градусов, а ночью — +9 градусов. В выходной также будут бушевать сильные ветры, до 12-13 м/с, которые предполагаются утром-днем.

Воскресенье, 27 апреля, хоть и будет сухим, но немного облачным и наиболее холодным среди других дней. Показатели на термометрах днем зафиксируются около +12 градусов, хотя ночью ожидается всего +3 градуса. Ветер не покинет город и в этот день, но немного снизит свою силу до свежих-сильных 8-11 м/с. Он предполагается на протяжении утра-вечера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину несется ухудшение погоды в виде грозы и заморозков.