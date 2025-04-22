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Жители Днепропетровщины возмущены: тариф вырос, а воды в кране нет

Автор
Галина Михайлова
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Давление воды понижено, поэтому жителям труднее ею пользоваться
Давление воды понижено, поэтому жителям труднее ею пользоваться. Фото Freepik

Районный центр оказался в затруднительном положении – у них нет своего источника воды

В части городов Украины тариф на водоснабжение и водоотвод вырос с 1 апреля, где будут поднимать стоимость воды с 1 мая. Однако на Днепропетровщине в городе Самаре (бывший Новомосковск) жителей возмутил не только рост тарифа.

Они активно обращают внимание местных властей, что качество предоставления услуг не соответствует стоимости. Воду регулярно выключают и днем, и ночью без предупреждения, а когда вода есть она подается с низким давлением. Так что владельцы газовых колонок не могут получить горячую воду.

В Новомосковске недовольны предоставлением услуг водоснабжения
Жители пытаются достучаться до коммунальщиков через соцсети

Предоставитель услуг ООО "КОМСИТИ" говорит, что цены выросли из-за увеличения стоимости покупной воды. У Самара нет собственного водозабора, отчитывается горсовет, — вся вода для города закупается в Днепре, в КП "Днепропроводоканал". Именно это определяет большую часть тарифа для жителей Самара и района.

С 1 января 2025 года "Днепропроводоканал" поднял цену на воду. Соответственно и в Самаре стоимость выросла. Централизованное водоснабжение для населения, бюджетных учреждений и других потребителей обойдется в 45,87 грн/куб.м по НДС. Около 20 грн в тарифе – стоимость куба покупной воды.

Комментарий в соцсети об отсутствии воды
Жители говорят, что воды регулярно нет
Комментарий в соцсети о давлении воды
Проблема возникла у владельцев газовых колонок

Кроме Самара стоимость воды выросла в громадах:

  • Песчанская СТГ: водоснабжение – 69,82 грн/куб.м, водоотвод – 55,79 грн/куб.м
  • Черкасская СТГ: водоснабжение – 76,02 грн/куб.м, водоотвод – 51,53 грн/куб.м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько должна стоить вода, чтобы покрыть потребности водоканалов. При этом в крупных городах цена не росла с 2022 года.

Теги:
#Вода #Тарифы #Днепропетровская область #Водоснабжение