Жители Днепропетровщины возмущены: тариф вырос, а воды в кране нет

Районный центр оказался в затруднительном положении – у них нет своего источника воды

В части городов Украины тариф на водоснабжение и водоотвод вырос с 1 апреля, где будут поднимать стоимость воды с 1 мая. Однако на Днепропетровщине в городе Самаре (бывший Новомосковск) жителей возмутил не только рост тарифа.

Они активно обращают внимание местных властей, что качество предоставления услуг не соответствует стоимости. Воду регулярно выключают и днем, и ночью без предупреждения, а когда вода есть она подается с низким давлением. Так что владельцы газовых колонок не могут получить горячую воду.

Жители пытаются достучаться до коммунальщиков через соцсети

Предоставитель услуг ООО "КОМСИТИ" говорит, что цены выросли из-за увеличения стоимости покупной воды. У Самара нет собственного водозабора, отчитывается горсовет, — вся вода для города закупается в Днепре, в КП "Днепропроводоканал". Именно это определяет большую часть тарифа для жителей Самара и района.

С 1 января 2025 года "Днепропроводоканал" поднял цену на воду. Соответственно и в Самаре стоимость выросла. Централизованное водоснабжение для населения, бюджетных учреждений и других потребителей обойдется в 45,87 грн/куб.м по НДС. Около 20 грн в тарифе – стоимость куба покупной воды.

Жители говорят, что воды регулярно нет

Проблема возникла у владельцев газовых колонок

Кроме Самара стоимость воды выросла в громадах:

Песчанская СТГ: водоснабжение – 69,82 грн/куб.м, водоотвод – 55,79 грн/куб.м

Черкасская СТГ: водоснабжение – 76,02 грн/куб.м, водоотвод – 51,53 грн/куб.м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько должна стоить вода, чтобы покрыть потребности водоканалов. При этом в крупных городах цена не росла с 2022 года.