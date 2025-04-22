Ему было 92 года

В Москве умер художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он также известен как товарищ президента России Владимира Путина.

Об этом сообщили росСМИ 22 апреля. Отмечается, что информацию о смерти подтвердил помощник художника Сергей Шагулашвили.

"Да, это случилось сегодня в половину второго ночи", — сказал он.

Решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Что известно о Церетели

Он является автором более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Церетели известен как автор памятника Петру I и монумента "Дружба навеки" в Москве, монумента "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Севилье, "Разрушить стену недоверия" в Лондоне.

В 2000-х годах Церетели работал над скульптурой Путина, уточнив, что она создается из бронзы, её высота — "две натуры".

В 2024 году Путин поздравлял скульптора с 90-летием, а текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

Зубар Церетели

Биография

Родился 4 января 1934 года в Тифлисе (ныне — Тбилиси) в грузинской семье. Его отец Константин Георгиевич (1903—2002) известен в Грузии как инженер-строитель, происходил из нетитулованной ветви старинного грузинского рода Церетели.

С конца 1960-х годов начал активно работать в области монументального искусства. Помимо России, его скульптурные произведения находятся в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии, Грузии, Белоруси и Литве.

11 марта 2014 года подпись Церетели появилась под обращением деятелей культуры России в поддержку политики Путина по Украине и Крыму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Москве похоронена Клара Цеткин, придумавшая 8 Марта.