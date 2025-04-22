Трамп странно отреагировал на смерть Папы и возмутил людей

Отношения главы США и понтифика не были простыми

Дональд Трамп посетит похороны Папы Франциска в Ватикане. Президент США сообщил об этом в соцсетях, однако его публикация вызвала резкую критику.

"Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме. Мы с нетерпением ждем этого!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Последняя фраза вызвала нарекания, потому что она звучит так, будто Трамп собрался на какой-то фестиваль, и "ждет этого с нетерпением".

"Кто "с нетерпением" ждет посещения похорон?", "С нетерпением" — это неправильная фраза!", "Кто с нетерпением ждет быть на похоронах? Этот человек сумасшедший", — пишут в сети.

Один из комментаторов написал, что Трамп "думает, что идет на Coachella". Коачелла (англ. Coachella Valley Music and Arts Festival) – трехдневный музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния.

Папа Франциск умер — какими были их отношения с Трампом

Отношения Трампа и Папы Франциска были достаточно противоречивыми. Во время выборов в 2016 году понтифик подверг критике предложение Трампа построить стену на южной границе США. Политик ответил, что "для религиозного лидера сомневаться в вере человека – это позорно".

Став президентом, в 2017 году Трамп посетил Ватикан и встретился с Франциском. Глава США с восторгом рассказывал об этой встрече.

"Он (Папа Франциск, — ред.) что-то невероятное. У нас была фантастическая встреча", – сказал Трамп.

Дональд и Мелания Трамп встретились с Папой Франциском в 2017 году

В день смерти Папы Франциска Трамп приказал приспустить флаги США. Как он объяснил в Truth Social — "в знак уважения памяти Его Святейшества Папы Франциска".

"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, и особенно любил людей, которым было тяжело", – сказал Трамп в день смерти Папы.

Как рассказывал "Телеграф", обычно понтификов хоронят в Ватиканских гротах. Сейчас там покоится около 100 пап. Однако Папа Франциск пожелал быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это один из его любимых храмов.