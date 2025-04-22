Ягоды будут размером с кулак: чем удобрить клубнику во время цветения для больших и сочных плодов

Это удобрение можно приготовить дома своими руками

Клубника — любимая ягода многих с сочными и вкусными плодами. Многие дачники выращивают клубнику дома, чтобы в начале лета лакомится спелыми ягодами. Однако, чтобы плоды были еще больше и вкуснее, кусты клубники нужно подкармливать в период цветения.

"Телеграф" расскажет, как приготовить домашнее удобрение из подручных ингредиентов. После полива клубники этой подкормкой ягоды будут большими, сочными и вкусными.

Чем удобрить клубнику во время цветения?

Отличным удобрением для клубники являются дрожжи и сахар, которые нужно разбавить в воде, пишет Express. Все эти компоненты образовывают насыщенный питательными веществами раствор, который стимулирует рост и дают энергию клубнике.

Дрожжи действуют как "электростанция питательных веществ" для растений клубники. Они распределяют по корням и стеблям азот, фосфор, калий, витамины группы В и белки. Все эти питательные вещества необходимы для роста кустов и формирования больших сочных ягод.

Сахар в этом удобрении выступает катализатором полезных почвенных микробов, которые повышают качество грунта и создают хорошую среду для корней клубники. Смесь сахара и дрожжей очень полезна для клубники, особенно в период цветения.

Поливать удобрением нужно каждый куст ягод около стеблей. Особенно это актуально в период цветения клубники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое растение нужно посадить на грядках с клубникой. Результат вас удивит.