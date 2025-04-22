В оккупированном Донецке устроили массовую охоту на "мигрантов"

Говорят, что были обнаружены сотни случаев

В оккупированном Донецке так называемые "правоохранители" фейковых "республик" начали масштабную операцию против якобы нелегальных мигрантов. По данным местных пабликов, "полиция" окупантов проверила около 450 объектов, включая строительные площадки, торговые точки, заведения общественного питания, транспортную инфраструктуру и места компактного проживания иностранцев.

На видео с места событий видно, как спецназовцы нацеливают оружие на людей и выводят их из помещений. Оккупационные правоохранители проверяли документы у продавцов на рынках и водителей транспортных средств. Согласно видеоматериалам, среди задержанных могут оказаться уроженцы Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Оккупанты отчитались, что в результате рейда якобы было выявлено более 200 административных правонарушений. Чаще фиксировали "нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".

Такие задержанные могут стать "пушечным мясом" в войне против Украины. Уже были зафиксированы случаи, когда оккупационные власти принудительно мобилизовали мигрантов для участия в боевых действиях на украинской территории.

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