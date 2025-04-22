В Украине нашествие клещей. Как уберечься и что делать, если подцепили

Клещи переносчики опасных болезней

С наступлением в Украине стабильно теплой погоды без осадков весной начинают активно размножаться и атаковать людей клещи. Эти маленькие насекомые опасны даже для животных.

"Телеграф" расскажет, как уберечься от клещей и что делать, если все же подцепили одного из них. Заметим, что клещи – это кровососущие насекомые, которые закрепляются на организме, погружаясь глубоко в кожу.

Как уберечься от клещей

Людям, которые собираются на природу или просто прогуляться по парку, следует придерживаться простых правил. А относительно животных — собак и котов нужно обработать специальными препаратами, которые защитят их от клещей, блох и других накожных паразитов.

Советы врачей для предотвращения укусов клещей:

одевать светлую одежду с длинными рукавами. Она должна плотно прилегать к телу, обязательно головной убор;

каждые 1,5-2 часа проверяйте себя, детей и домашних животных во время прогулки, а также после нее. Более тщательно наблюдайте за участками, где есть складки и стабильно теплая температура — подмышки, пах, шея, за ушами, линия волосяного покрова;

не следует выбирать для отдыха участки с высокой и густой травой;

до прогулки можно обработать кожу и одежду специальными средствами, а после — постирать и выгладить.

Что делать, если клещ присосался

Если человека или животное укусил клещ, следует обратиться в соответствующие медучреждения. Вытаскивать клещей самостоятельно опасно, ведь они — переносчики болезни Лайма и пироплазмоза.

Если же обратиться к врачу нет возможности, тогда нужно осторожно вытащить клеща. Для этого следует использовать специальные инструменты или пинцеты. Инструментом осторожно захватить клеща, как можно ближе к коже и вращательными движениями, словно выкручивая, достать. После этого место укуса следует обработать йодом, спиртом или антисептиком.

В течение месяца наблюдайте за самочувствием: температура, покраснение, отеки — повод немедленно обратиться к врачу. После извлечения клеща рекомендуется сразу обратиться к врачу.

Заметим, что заболевания, переносящие клещи, длительный период протекают бессимптомно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ВОЗ сделали тревожное заявление о пандемии, в то время как по Украине распространяется опасная болезнь.