Мирный план Трампа предполагает размещение европейских войск в Украине? СМИ узнали детали

Сложнее всего — как выглядят силы безопасности, отметил источник.=

Мирный план Трампа, который может быть обнародован президентом США в течение ближайших трех дней, включает размещение европейских войск в Украине. Однако условия соглашения находятся в стадии обсуждения.

Об этом со ссылкой на чиновника администрации США сообщает New York Post. По словам собеседника издания, вопрос размещения европейских сил безопасности в Украине — самый сложный.

Европейские войска могут быть размещены в Украине — что известно

Отмечается, что хотя условия будущего соглашения еще не утверждены окончательно, "поскольку Киев и Москва обсуждают план внутри страны", один чиновник из администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских войск в Украине. Это будет актуально в случае достижения прекращения огня.

"Сложнее всего — как выглядят силы безопасности. Мы называем это силами обеспечения устойчивости. Силы устойчивости являются частью гарантий безопасности, которых хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат", — сказал чиновник.

За соблюдением прекращения огня будет следить специальная комиссия

Кроме того, рассматривается вопрос создания отдельных сил для наблюдения за прекращением огня. Это должно выглядеть как "общая комиссия" в составе россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО.

Задача этой комиссии состоит в наблюдении за линией фронта. Она должна гарантировать, что обе стороны сложили оружие.

По словам чиновника, США также могут быть вовлечены в обеспечение мира. Однако их роль будет не в качестве военной силы на местах, а как "финансовая сила вместе с третьей стороной".

Предложения США по мирному соглашению — что известно

Помимо исключения возможности Украины вступить в НАТО, предложения администрации Трампа включают потенциальное признание США аннексии Крыма Россией. Еще одна идея Соединенных Штатов – определение территории вокруг ЗАЭС нейтральной, с контролем со стороны США.

По данным WSJ эти предложения Вашингтон передал Киеву в конфиденциальном документе в Париже 17 апреля. Их также получили представители европейских стран, вовлеченных в мирный процесс.

Как сообщал "Телеграф", Россия довольна предложением США исключить вступление Украины в НАТО в рамках предстоящего мирного соглашения. При этом Москва не проявляет признаков того, что готова заключить соглашение в ближайшее время.