Philip Morris возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний в Украине по версии NV

NV назвал крупнейших налогоплательщиков в Украине среди частных компаний и банков.

Крупнейшим в Украине частным налогоплательщиком стала компания Philip Morris, перечислившая в бюджеты разных уровней 52,2 млрд грн.

На втором месте – DTEK из 41 млрд грн. В тройке лидеров — ВАТ с 38 млрд грн.

Кроме того, компания Bayadera Group заплатила 12,8 млрд грн, а Comfy – 2 млрд грн.

"Почти 80 крупнейших частных украинских компаний и банков в прошлом году заплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты", — говорится в статье по результатам опроса NV.

NV направил запросы более 170 крупнейшим частным компаниям и банкам с просьбой предоставить данные о размере уплаченных налогов в государственный и местный бюджеты в 2024 году. Рейтинг создан на основе полученных данных.